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Petrol fiyatları yükseldi

29.03.2017 - 08:57

Petrol fiyatları petrol ihraç eden ülkelerin üretim azaltma kararının süresini yıl sonuna kadar uzatacağı beklentisi de fiyatlara destek verdi.

Petrol fiyatları Libya'dan arzın kesintiye uğramasıyla dün kaydettiği kazanımları bugün artırırken, petrol ihraç eden ülkelerin üretim azaltma kararının süresini yıl sonuna kadar uzatacağı beklentisi de fiyatlara destek verdi.

Libya'nın batısındaki petrol sahalarında üretim silahlı göstericiler tarafından dün durduruldu.

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Brent petrolü         (değişim; son işlem):  0.33%     51.5

ABD hafif petrolü   (değişim, son işlem):  0.39%     48.56


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