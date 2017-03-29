Çeyrek altın kaç lira?

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Altının gram fiyatı 146 liradan işlem görürken; çeyrek altın 240 liranın üzerinde, cumhuriyet altını ise 987 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları doların değer kazanması ve teknik direnç seviyelerinden gelen satışlarla geriledi. Uzmanlar altın fiyatlarının 200 günlük hareketli ortalama olan 1,260 doları aşamaması sonrası satışlarla karşılaştığını belirtti.

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