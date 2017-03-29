Çeyrek altın kaç lira?

Altının ons fiyatı 1250 dolardan işlem görürken, çeyrek altın fiyatları 240 liradan işlem görüyor.
Altın fiyatları doların değer kazanması ve teknik direnç seviyelerinden gelen satışlarla geriledi. Uzmanlar altın fiyatlarının 200 günlük hareketli ortalama olan 1,260 doları aşamaması sonrası satışlarla karşılaştığını belirtti.
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı 146 liradan işlem görürken; çeyrek altın 240 liranın üzerinde, cumhuriyet altını ise 987 liradan işlem görüyor.
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