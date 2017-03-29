‹ Önceki Haber Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi Sonraki Haber › Halkbank hisselerinde tarihi düşüş! Halkbank hisselerinde tarihi düşüş!

Çeyrek altın kaç lira?

29.03.2017 - 09:07

Altının ons fiyatı 1250 dolardan işlem görürken, çeyrek altın fiyatları 240 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları doların değer kazanması ve teknik direnç seviyelerinden gelen satışlarla geriledi. Uzmanlar altın fiyatlarının 200 günlük hareketli ortalama olan 1,260 doları aşamaması sonrası satışlarla karşılaştığını belirtti.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 146 liradan işlem görürken; çeyrek altın 240 liranın üzerinde, cumhuriyet altını ise 987 liradan işlem görüyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi Sonraki Haber › Halkbank hisselerinde tarihi düşüş! Halkbank hisselerinde tarihi düşüş!
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
89.270 Değişim: -1,01% Hacim : 4.702 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 88.819 29.03.2017 Yüksek 89.504
Açılış: 89.243
3,6509 Değişim: -0,20%
Düşük 3,6380 29.03.2017 Yüksek 3,6615
Açılış: 3,6583
3,9290 Değişim: -0,70%
Düşük 3,9129 29.03.2017 Yüksek 3,9621
Açılış: 3,9568
147,17 Değişim: -0,05%
Düşük 146,27 29.03.2017 Yüksek 147,38
Açılış: 147,24
1,0759 Değişim: -0,50%
Düşük 1,0740 29.03.2017 Yüksek 1,0827
Açılış: 1,08131
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.