Petrol fiyatları 'siyasi belirsizlik'le yükseldi

Brent ham petrolün varil fiyatı 4 sent yükselerek 55.28 dolardan işlem görürken, ABD türü ham petrolün varil fiyatı da 10 sent yükselerek 52.34 dolar oldu.

Petrol fiyatları güçlü talep ve Suriye'deki siyasi belirsizlikle değer kazanırken, ABD'de sondaj aktivitelerinin yeniden artması bu fiyat artışlarını sınırlandırdı.

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