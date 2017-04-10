Petrol fiyatları 'siyasi belirsizlik'le yükseldi

Petrol fiyatları, Suriye'deki siyasi belirsizlikle değer kazandı.
Petrol fiyatları güçlü talep ve Suriye'deki siyasi belirsizlikle değer kazanırken, ABD'de sondaj aktivitelerinin yeniden artması bu fiyat artışlarını sınırlandırdı.
Brent ham petrolün varil fiyatı 4 sent yükselerek 55.28 dolardan işlem görürken, ABD türü ham petrolün varil fiyatı da 10 sent yükselerek 52.34 dolar oldu.
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Brent petrolü (değişim; son işlem): 0.24% 55.37
ABD hafif petrolü (değişim, son işlem): 0.34% 52.42