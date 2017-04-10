Vestel'den 'satın alma' açıklaması

Vestel Toshiba Corporation'ın TV biriminin satın alınması konusunda görüşmelere başladığını açıkladı.

Vestel Japon Toshiba'nın TV biriminin satın alınması konusunda görüşmelere başladığını açıklarken; şirket hisseleri yüzde 4'ün üzerinde primli işlem görüyor. Nikkei'de çıkan bir haberde, televizyon birimini satmaya hazırlanan Toshiba'nın potansiyel alıcıları arasında Vestel ve Çinli firmaların bulunduğu belirtilmişti.

Vestel'den bir şirket yetkilisi sabah saatlerinde Reuters'a Vestel'in Toshiba ile görüşme aşamasında olduğunu belirtmiş, şirket de KAP'a yaptığı açıklamada görüşme yaptığını duyurdu.

##$HABER_1437903$##

Açıklamada şirketin global markaları lisanslama ve/veya satın alma yoluyla uluslararası pazarlardaki konumunu daha da sağlamlaştırma ve markalı satışlarını arttırma stratejisi kapsamında, Toshiba Corporation'ın TV biriminin (Toshiba Visual Solutions Corporation) satın alınması konusunda görüşmelere başlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca bu aşamada nihai görüşmelere geçilip geçilmeyeceği henüz belirsizlik taşıdığından, kamuya açıklama yapılmasının taraflar arasında bağlayıcı bir sözleşme akdedilinceye kadar ertelendiği ifade edildi.

Vestel tarafından gönderilen bazın açıklamasında ise Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Vestel olarak büyüme stratejilerimiz doğrultusunda fırsatları gözlemleyip değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Etiketler