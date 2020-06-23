‹ Önceki Haber Piyasaların gözü bu kritik verilerde olacak Piyasaların gözü bu kritik verilerde olacak

Petrol fiyatları geriledi

23.06.2020 - 09:39
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 42,84 dolardan işlem görüyor.

Dün 43,18 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 azalışla 42,84 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,40 dolardan alıcı buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riskleri petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ayrıca, dünyanın en büyük ekonomisi ve petrol tüketicisi olan ABD ile Çin arasındaki gerginlik ekonomik öngörü ve petrol talebi beklentilerini olumsuz etkiliyor.

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, dün yaptığı açıklamada, Çin ile ticaret anlaşmasının 15 Ocak'ta imzalandığını anımsatarak, Pekin hükümetinin koronavirüsü bu tarihte bildiğini ancak virüsün kaynağı hakkında dünyaya gerekli bilgileri açıklamadığını savundu.

Brent petrolde teknik olarak 42,96 ile 43,34 dolar aralığının direnç, 42,58 ile 42,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
115.190 Değişim: 0,00% Hacim : 23.538 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 22.06.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
6,8484 Değişim: 0,04%
Düşük 6,8383 23.06.2020 Yüksek 6,8594
Açılış: 6,846
7,7184 Değişim: 0,13%
Düşük 7,6969 23.06.2020 Yüksek 7,7316
Açılış: 7,7086
385,67 Değişim: -0,16%
Düşük 384,72 23.06.2020 Yüksek 388,04
Açılış: 386,29
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.