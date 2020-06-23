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Piyasaların gözü bu kritik verilerde olacak

23.06.2020 - 09:27
Piyasaların gözü bu kritik verilerde olacak | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının 9 milyonu aşmasının yanı sıra ABD ve Çin'deki vaka artışları endişeleri artırsa da, pay piyasalarında, ekonomilerin hızlı bir şekilde toparlanacağı fiyatlamalarının daha etkili olduğu görülüyor.

Analistler, geçen hafta beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler sonrası bugün açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin, ekonomideki toparlanma işaretlerini destekleyip desteklemeyeceğinin, bundan sonraki süreçte piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, ikinci el konut satışları beklentilerin üzerinde düşüş kaydederken, Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ise pozitif bölgeye geçti. Veriler sonrası New York borsası, ekonomideki toparlanmanın hızlı olabileceği fiyatlamaları ile yükselişini sürdürdü.
Dow Jones endeksi yüzde 0,59 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,65 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 1,11 primle tarihi zirvesine yükseldi.

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ABD borsalarında alımların güçlenmesinden önce kapanan Avrupa pay piyasalarında ise negatif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,55, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti.

Avro ve sterlinin, dolar karşısında geçen hafta boyunca devam eden düşüş eğilimini dün sonlandırarak yükselişe geçmesi ise dikkati çekti. Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,7 yükselişle 1,1260'a çıkması sonrası bugün 1,1280'i test etti ve bu seviyenin hemen altında dengelendi.

Bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi PMI 37,8 ile düşüş eğilimini sürdürse de hizmet PMI 26,5'ten 42,3'e yükseldi. Veri sonrası kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 değer kazandı.

Yurt içinde, dün banka hisselerinde yoğunlaşan alışlarla yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 1,39 değer kazanarak, 115.190,05 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını yaptı. Dün 6,8452'ye gerileyen dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8480 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avrupa ve ABD'de açıklanacak PMI verileri ve ABD'de yeni konut satışlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.200 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu, bu seviyenin aşılması durumunda 116.000 ve 118.000 seviyelerinin gündeme geleceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 Almanya, haziran ayı imalat ve hizmet sektörü PMI
11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı imalat ve hizmet sektörü PMI
11.30 İngiltere, haziran ayı imalat ve hizmet sektörü PMI
14.30 Türkiye, haziran ayı finansal hizmetler güven endeksi
16.45 ABD, haziran ayı imalat ve hizmet sektörü PMI
17.00 ABD, mayıs ayı yeni konut satışları
17.00 ABD, haziran ayı Richmond Fed imalat endeksi


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