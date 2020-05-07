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Petrol fiyatları geriledi

07.05.2020 - 10:23
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 28,60 dolardan işlem görüyor.

Dün 31,02 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 28,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 28,60 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 25,44 dolardan alıcı buldu.

Çin ekonomisinden gelen olumlu verilerle Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı üretici ülkelerin kesintilerinin etkisiyle küresel petrol fiyatlarında toparlanma görüldü.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,6 milyon varil (yüzde 0,9) artışla 532,2 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 7,7 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 9 milyon varil yükselmişti.

Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki yükselişi, piyasalardaki arz fazlalığı ve OPEC kararlarının tam olarak devreye giremeyebileceği endişelerinin baskıladığını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 29,94 ile 30,21 dolar aralığının direnç, 28,17 ile 26,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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