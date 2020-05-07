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Alman sanayi üretiminde 30 yılın en sert düşüşü

07.05.2020 - 11:26
Alman sanayi üretiminde 30 yılın en sert düşüşü | Ekonomi Haberleri

Almanya'da sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle özellikle sermaye malları ve otomotiv üretiminin düşmesiyle martta yüzde 7,5 düşüş beklentisine karşı yüzde 9,2 gerileyerek 1991'den bu yana puan bazında en büyük düşüşü gösterdi.

 

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) sanayi üretimine ilişkin mart ayı geçici verilerini açıkladı. Verilere göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 9,2 düştü. Böylece, Kovid-19 salgını etkisiyle ülkede sanayi üretimi kayıtların tutulduğu 1991'den bu yana puan bazlı en büyük düşüşü gösterdi ve sanayi üretiminin seviyesi yaklaşık son 30 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Piyasalarda, sanayi üretimine ilişkin beklenti aylık yüzde 7,5 azalması yönündeydi. Sanayi üretimi, Mart 2019’a göre de 11,6’lık daralma kaydetti. Daha önce yıllık yüzde 1,2 düşüş olarak açıklanan şubat ayı sanayi üretimi verisi yüzde 1,8 düşüş olarak revize edildi.

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Veriler, martta önceki aya kıyasla, enerji ve inşaat hariç, sanayi üretiminin yüzde 11,6 düştüğünü ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 16,5 ve ara malı üretimi yüzde 7,4 düştü.

Martta tüketim malları üretimi yüzde 7,5 düşerken sanayi dışında inşaatta bir önceki aya göre yüzde 1,8 artış görüldü. Enerji üretimi seviyesinde ise yüzde 6,4 düşüş kaydedildi. Ülkenin otomobil sektörünün üretiminde ise yüzde 31,1 azalma görülmesi dikkati çekti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sanayi üretiminde yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,2’lik bir düşüş görüldüğü belirtilerek, “2020 yılına iyi bir başlangıç yapıldığı göz önüne alındığında, küresel salgının tetiklediği üretim düşüşü ilk çeyrekte ılımlı kaldı. Ekonomideki kapanış mart ayının ikinci yarısını etkiledi. Nisan ayında üretimde daha da keskin bir düşüş beklenebilir.” değerlendirmesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, yılın ocak-mart dönemimde inşaat üretiminde yüzde 5,5 artış olduğu da kaydedildi.

Destatis, dün ülkede fabrika siparişlerinin mart ayında yüzde 15,6 azaldığını açıklamıştı. Bu düşüşte fabrika siparişlerinin Ocak 1991'de serinin
başlangıcından bu yana yaşadığı en büyük düşüş olarak kayıtlara geçmişti.


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