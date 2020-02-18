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Petrol fiyatları geriledi

18.02.2020 - 10:00
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 57,11 dolardan işlem görüyor.

Dün 57,70 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 57,55 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,76 düşüşle 57,11 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51,98 dolardan alıcı buldu.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 1869'a yükselmesiyle, küresel petrol talebindeki zayıflama devam ediyor.

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Talepteki zayıflamaya karşı tedbir alması beklenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC), gelecek ay Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenleyeceği toplantıda günlük üretimin 600 bin varil daha düşürülmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 57,12 ile 57,23 dolar aralığının direnç, 57,01 ile 56,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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