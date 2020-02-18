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Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek

18.02.2020 - 09:51 | Son Güncelleme :
Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkilerinin görüleceği ilk verilerin bugünden itibaren gelmeye başlayacak olması nedeniyle karışık bir seyir izliyor.

Dün Japonya'da açıklanan büyüme verisinin beklentilerin çok altında kalması sonrası, bugünden itibaren Çin'deki koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkilerinin gözleneceği makroekonomik veriler bekleniyor.

Analistler, bugün Almanya'da açıklanacak Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi'nin koronavirüs salgınının ekonomiye ilk etkilerini incelemeye imkan vereceğini belirterek, bu anlamda perşembe günü Avro Bölgesi tüketici güven endeksi, cuma günü de dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Almanya'da kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ve gelecek altı aya ilişkin beklentilerine işaret eden ZEW Ekonomik Güven Endeksi, ocak ayında 16 puan artarak 26,7 ile son 4,5 yılın en yükseğine çıkmıştı.

Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1869’a, kesinleşen vaka sayısı da 11 bin 741’inin durumu ciddi olmak üzere 72 bin 436’ya çıktı. Vaka sayısındaki artış hızının düşmesine karşın, çözüm konusunda net bir sonuç çıkmaması, ekonomiye etkisinin ilk tahminlerden daha uzun sürebileceği söylemlerinin daha yüksek sesle tartışılmasına neden oluyor.

ABD piyasalarının resmi tatil nedeniyle dün kapalı olmasına karşın, Apple'nin koronavirüs salgını nedeniyle ilk çeyrekte ciro hedefine ulaşamayacağını bildirmesi, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artıran bir gelişme oldu.

Avrupa borsalarında, dün sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlenirken, avro/dolar paritesi düşüş eğilimini sürdürdü. Parite, 1,0823 ile Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda Asya piyasalarında 1,0830'dan işlem görüyor. Dün Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Japonya'da, beklentilerin çok altında kalan büyüme verisi sonrası düşüş eğilimini bugün de sürdüren Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,50 değer kaybetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise, Merkez Bankası'nın 1 yıl vadeli faizi 10 baz puan düşürmesi ve likidite destekleri ile dünkü pozitif seyrini bugüne taşıyamadı. Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,2 değer kaybıyla 2.980 puan seviyesinde bulunuyor.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da alıcılı bir seyir izlenirken, döviz kurları 6,04-6,06 bandında dalgalı seyretti. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 artışla 120.791,86 puandan tamamladı. Dolar/TL ise yüzde 0,1 azalışla 6,0470'ten kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0570 seviyesinde işlem görüyor.

Yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde pay piyasalarındaki pozitif seyrin devam etmesinin beklenebileceğini dile getiren analistler, Suriye’deki gelişmeler ve küresel risk iştahının yön üzerinde ana belirleyiciler olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 120.000 ve 118.200 seviyelerinin destek, 122.500 puanın direnç konumunda olduğunu belirterek, dolar/TL'de ise 6,07'nin direnç konumuna geldiğini ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.30 İngiltere, aralık ayı işsizlik verileri
13.00 Almanya, şubat ayı ZEW endeksleri
14.30 Türkiye, aralık ayı konut fiyat endeksi
16.30 ABD, şubat ayı New York Fed sanayi endeksi


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