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Petrol fiyatları geriledi

26.12.2019 - 10:39
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili Noel tatili sonrası uluslararası piyasalarda 66,40 dolardan işlem görüyor.

Noel tatili nedeniyle dün piyasalarda işlem yapılmadı. Salı günü 66,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,76 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 66,40 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,36 dolardan alıcı buldu.

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ABD-Çin ticaret anlaşmasının ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerinin kesinti kararının etkileri fiyatlara olumlu yansımaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,49 ile 67,60 dolar aralığının direnç, 66,70 ile 65,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.


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