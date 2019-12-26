Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "Türkiye’nin Otomobili'yle birlikte, fikri ve sınai mülkiyet hakları bize ait bir otomobile kavuşuyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobile ilişkin olarak, "Türkiye’nin Otomobili'yle birlikte, fikri ve sınai mülkiyet hakları bize ait bir otomobile kavuşuyoruz. Belki de 2023 hedeflerimizden ikisini, yani küresel markalara sahip olmayı ve değeri milyar doları aşan Turcorn’lar ortaya çıkarmayı bu girişimle elde etmiş olacağız. Ben şimdiden Türkiye’nin Otomobilinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Etiketler