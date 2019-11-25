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Petrol fiyatları geriledi

25.11.2019 - 09:44 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 62,65 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 64,27 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,39 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,16 azalışla 62,65 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,98 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 16-22 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 3 azalarak 671'e düştü. Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında 5 hafta üst üste azalma oldu.

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Uzmanlar, gelecek hafta yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında OPEC ve Rusya'nın üretim kesintisi anlaşmasının Haziran 2020'ye kadar uzatılabileceğine işaret ederek, bunun petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu kaydetti.

Ayrıca, ABD ile Çin'in olası bir ticaret anlaşmasına yakın olduğuna dikkati çeken uzmanlar, dünyanın en büyük iki ekonomisinin ticaret savaşında çözüme varması durumunda küresel petrol talebinin artacağını belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 62,68 ile 62,72 dolar aralığının direnç, 62,55 ile 62,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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