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ABD’de petrol sondaj kule sayısı 3 adet azaldı

25.11.2019 - 09:53
ABD’de petrol sondaj kule sayısı 3 adet azaldı | Ekonomi Haberleri

ABD’de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 22 Kasım itibarıyla son bir haftada 3 adet azalarak 671 adete geriledi.

 

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde ABD’de faaliyetini doğal gaz sondaj kule sayısı değişmeyerek 129 adette kaldı ve toplam petrol ve doğalgaz sondaj kule sayısı son bir haftada 3 adet azalarak 803 adete indi ve petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 276 adet azaldı.

Baker Hughes verilerine göre, sondaj kulelerinin 781 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 22 adedi ise açık sularda yer aldı. Bu dönemde, Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı değişmeyerek 22’de kalırken, Kanada’da sondaj kule sayısı 3 adet artışla 137 adete çıktı. Böylece, Kuzey Amerika’nın tamamında sondaj kule sayısı değişmeyerek 940 düzeyinde kaldı.

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ABD’nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas’ta kule sayısı 2 adet düşüşle 406’ya, ABD’deki en büyük havza olan Permian’da kule sayısı 3 adet düşerek 405’e geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Direktörü Fatih Birol, ABD’deki "kaya gazı devriminin" "uzun yıllar boyunca" ABD petrol, gaz ve enerji piyasasında "büyük etkileri" olacağını söyledi ve "Oyunun adı artık volatilite" dedi.

İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) CNBC’ye konuşan Birol, Permiyen Havzası’na bu yıl güçlü boru hatları ekleneceğini belirtirken, söz konusu hatların üretim açısından enerji piyasalarında etkilerinin hızla görüleceğini söyledi.

Jeopolitik gerilimlerin bu yıl "enerji üzerinde kara bulutlar oluşturabileceğinden endişeli olduğunu" söyleyen Birol, "büyük bir jeopolitik olay olmadığı sürece" varil başı ham petrol fiyatının 90 dolara yükselmesinin "pek olası olmadığını" belirtti.


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