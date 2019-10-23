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Petrol fiyatları geriledi

23.10.2019 - 09:38
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 59,46 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,26 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,58 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 59,46 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,17 kayıpla 54,12 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan önderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin aralık ayında yapacakları toplantıda ham petrol kesinti miktarlarının artırılması beklentisi dün petrol fiyatlarında yükselişe neden olmuştu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Yine dün Amerikan Petrol Enstitüsünün ABD'de haftalık ham petrol stoklarının 4,45 milyon varil arttığını açıklaması ise fiyatlarda aşağı yönlü harekete yol açtı.

Brent petrolde teknik olarak 59,48 ile 59,56 dolar aralığının direnç, 59,40 ile 59,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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