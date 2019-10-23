"Libra’nın piyasaya sürülme tarihi erken"

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Facebook’un kriptopara Libra’yı piyasaya sürmek için belirlediği 2020 yılı ortasını 'erken' olarak tanımladı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde konuştu. Mnuchin, "Kendilerine (Facebook) Libra projesinin piyasaya sürülme tarihi olarak belirlenen 2020 ortasının erken (prematür) olduğunu söyledik" dedi.

Libra’nın piyasaya sürülmesinden önce çözülmesi gereken çok sayıda 'temel konu' ile karşı karşıya olduğuna işaret eden Mnuchin, çözülmesi gereken konular arasında "kara paranın aklanmasının ve diğer yasadışı aktivitelerin önüne nasıl geçileceğinin" yer aldığını vurguladı.

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