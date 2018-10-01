Petrol fiyatları 83 doları aştı

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 83,17 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 81,30 dolardan güne başlayan ve gün içinde 83,37 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 82,82 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,42'lik artışla 83,17 dolardan işlem görmeye başladı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 73,53 dolardan alıcı buldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD'nin 4 Kasım'da İran'ın petrol sektörüne yönelik uygulamaya koyacağı yaptırımlar nedeniyle petrol fiyatları son 4 yılın zirvesini gördü.

Uzmanlara göre, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı nedeniyle piyasalarda yaşanan tedirginlik fiyatlarda yukarı yönlü hareketlenmeleri destekliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 83,28 ile 83,42 dolar aralığının direnç, 83 ile 83,14 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.