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Çeyrek altın ne kadar ? Güncel altın fiyatları , gram altın ne kadar ? ( 01 Ekim altın fiyatları )

01.10.2018 - 10:01
Çeyrek altın kaç lira?

Altının ons fiyatı gerilerken, gram altın 230,5 liradan, çeyrek altın ise 376 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 230,5 lira seviyelerinde dengelendi. Geçen hafta hem ons altın hem de dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle yüzde 4,4 değer kaybeden altının gram fiyatı, cuma gününü 231,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 229,9-232,5 lira bandında seyrederken, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,6 azalışla 230,5 lira seviyelerinde dengelendi.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 376 lira, Cumhuriyet altını 1.539 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise cuma günkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 azalışla 1.187,0 dolardan işlem görüyor.

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AA Finans Analisti İslam Memiş, eylül ayını kayıpla tamamlayan altın fiyatlarının, yeni ay ve haftaya düşüşle başladığını ifade etti.

Bu hafta yurt dışında ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamaları, yurt içinde ise enflasyon verisinin takip edileceğini bildiren Memiş, "Bu hafta altının ons fiyatında 1.182-1.197 dolar aralığını takip edeceğiz. Altının gram fiyatında ise işlemler 225-245 lira aralığında gerçekleşebilir." dedi. 


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