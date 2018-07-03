‹ Önceki Haber Altın fiyatları 7 ayın dibinde Altın fiyatları 7 ayın dibinde Sonraki Haber › Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Petrol fiyatları 78 dolar sınırında

03.07.2018 - 11:23
Petrol fiyatları 78 dolar sınırında

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,82 dolardan işlem görüyor.

Dün 78,28 dolardan güne başlayan ve gün içinde 78,92 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,36 dolardan açıldı. AA'nın haberine göre; Brent petrolün varili saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,59 artışla 77,82 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 74,71 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, beklentinin üzerinde piyasaya petrol arzının fiyatların düne göre, yaklaşık bir dolar gerilemesine neden olduğunu ifade ederek, büyük petrol şirketlerinin dün yüksek seyreden petrol fiyatlarından dolayı büyük oranda kar elde ettiklerini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın petrol kotalarını öngörülenden fazla artırması için, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudiler ile resmi olmayan bir arz artışı anlaşması yaptığına ilişkin hafta sonu Twitter hesabından yaptığı duyuru, piyasaları etkilemeye devam ediyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Suudi Arabistan, ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlar nedeniyle küresel petrol piyasasında oluşacak günlük 2 milyon varillik kapasiteyi tek başına karşılayabileceğini duyurmuştu.

İran tarafından ise bu duruma karşı petrol piyasasını borsaya açacağı ve özel şirketlerin bu şekilde petrol ihraç edebileceği açıklandı.

Uzmanlar, ayrıca İran'ın, "Suudi Arabistan'ın öngörülenden fazla üretim artışının Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün ek onayını gerektirdiği" yönündeki açıklamalarının, kartelin işlevini yeniden tartışmaya açtığını ifade ediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 78,02 ile 78,49 dolar aralığının direnç, 77,48 ile 77,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Altın fiyatları 7 ayın dibinde Altın fiyatları 7 ayın dibinde Sonraki Haber › Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.588 Değişim: -0,19% Hacim : 5.775 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.450 03.07.2018 Yüksek 97.446
Açılış: 97.028
4,6752 Değişim: 1,26%
Düşük 4,5967 03.07.2018 Yüksek 4,6885
Açılış: 4,61705
5,4486 Değişim: 1,30%
Düşük 5,3581 03.07.2018 Yüksek 5,4618
Açılış: 5,37855
188,34 Değişim: 2,15%
Düşük 183,38 03.07.2018 Yüksek 189,08
Açılış: 184,37
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.