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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 3 Temmuz 2018 Çeyrek altın fiyatları )

03.07.2018 - 11:21
Altın fiyatları 7 ayın dibinde

Altının ons fiyatı, 1.237,85 dolarla Aralık 2017'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek 1.243 doların üzerinde denge buldu. Gram altın 185,5 lira, çeyrek altın 303 lira ve Cumhuriyet altını 1.236 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, 1.237,85 dolarla son 7 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek 1.243,1 dolar seviyesinde dengelendi. AA'nın haberine göre; haziran ortasından bu yana düşüş trendinde bulunan altının ons fiyatı, dün yüzde 0,9 değer kaybederek günü 1.241,85 dolardan tamamladı.

Altının ons fiyatı bugün ise 1.237,85 dolarla Aralık 2017'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerken, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1.243,1 dolardan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı da dün günü 184,3 liradan tamamlaması sonrasında bugün ons altın ve döviz kurlarından bulduğu destekle yüzde 0,7'lik artışla 185,5 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 303 lira, Cumhuriyet altını da 1.236 liradan satılıyor.

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ALTIN FİYATLARI SATIŞ BASKISI ALTINDA

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının satış baskısı altında kaldığına işaret ederek, dün ons altının 1.254 doların, gram altının ise 186 liranın üzerine çıktığını, ancak bu seviyelerde kalıcı olunamadığını ifade etti.

Doların değer kazanması ve altın talebinin azalmasının, fiyatlardaki düşüşte etkili olduğunu anlatan Memiş, "Bugün altının ons fiyatının 1.232-1.245 dolar aralığında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz. Ons altının 1.250 dolar seviyesinin altına sarkması bize hedefin 1.220 dolar olduğuna işaret ediyor. Bu nedenle bu seviyelerin yatırımcılar tarafından yakından takip edilmesini öneriyoruz." diye konuştu.

Memiş, altının gram fiyatının ise bugün 181,0-188,0 lira aralığında işlem gerçekleştirmesini beklediğini bildirdi. 


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