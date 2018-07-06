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Petrol fiyatları 77 doların üzerinde

06.07.2018 - 10:11
Petrol fiyatları 77 doların üzerinde

Brent petrolün varili, haftanın son işlem gününde uluslararası piyasalarda 77,33 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,98 dolardan güne başlayan ve gün içinde 78,47 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,52 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.37 itibarıyla yüzde 0,24 azalışla 77,33 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 73,14 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, petrol fiyatlarının ABD ile İran arasında yaşanan gerilimden dolayı dalgalı seyir izlediğini belirterek, dün ABD'den gelen ham petrol stok verilerindeki artışın fiyatları aşağı yönlü etkilediğini ifade etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün yayımlanan verilerine göre, ülkenin ham petrol üretimi şubat ayından bu yana ilk defa düştü.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD'nin ham petrol üretimi 23-29 Haziran döneminde günlük ortalama 45 bin varil düşüşle 10,9 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

ABD'nin ticari ham petrol stokları ise aynı dönemde 1,2 milyon varil (yüzde 0,3) artışla 417,9 milyon varile yükseldi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump bu hafta Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda petrol fiyatlarının yükselmesine Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün sebep olduğunu belirterek, "fiyatları şimdi düşürün." çağrısında bulunmuştu.

Ayrıca, İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kevseri de Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye destek amaçlı yaptığı açıklamada, İran petrolünün satışının engellenmesi durumunda Hürmüz Boğazı'ndan petrol gemisi geçişlerine izin vermeyeceklerini duyurmuştu.

Brent petrolde, teknik olarak 77,58 ile 77,86 dolar aralığının direnç, 77,02 ile 77,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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