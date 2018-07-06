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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 6 Temmuz 2018 Çeyrek altın fiyatları )

06.07.2018 - 10:13
Çeyrek altın kaç lira?

Altının ons fiyatı gerilerken; gram altın 186,1 liradan, çeyrek altın ise 305 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 186 liranın hemen üzerinde dengelendi. Dün altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın döviz kurlarındaki düşüşe paralel yüzde 1,6 gerileyen gram altın, günü 185,7 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 186,1 liradan işlem görüyor.

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ALTININ ONS FİYATI GERİLEDİ

Altın fiyatları doların yatay seyir izlediği bir ortamda hafif geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 düşüşle 1,253.11 dolara geriledi.

 


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