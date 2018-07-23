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Petrol fiyatları 72 dolar seviyesinde

23.07.2018 - 10:05
Petrol fiyatları 72 dolar seviyesinde

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde 72,92 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 72,61 dolardan güne başlayan ve gün içinde 73,31 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73,23 dolardan açıldı. AA' nın haberine göre; brent petrolün varili saat 09.36 itibarıyla kısmi bir azalışla 72,92 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,09 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, artan arz miktarı ve ABD-Çin ticaret savaşının fiyatları olumsuz etkilediğini, bu nedenle fiyatların kısa vadede baskı altında kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir araya geldiği iki günlük G20 zirvesi sonrası uzmanlar, "dünya ekonomilerinin artan ticaret savaşları nedeniyle büyüme riski yaşayabileceği" uyarılarının, küresel petrol fiyatlarını düşürdüğünü belirtti. 

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan, ekonomik risk beklentisiyle talep tarafında sorun yaşanacağı endişeleri de piyasalarda kısa vadeli beklentilerin negatif yönlü olacağına işaret ediyor. 

Geçen hafta açıklanan ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının bir önceki hafta 5,8 milyon varil (yüzde 1,4) artışla 411,1 milyon varile ulaşması da piyasalar üzerinde etkili oldu. 

Ayrıca, cuma günü petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 13-20 Temmuz döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 5 adet azalarak 858'e geriledi. 

Brent petrolde, teknik olarak 73 ile 73,11 dolar aralığının direnç, 72,76 ile 72,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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