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Bakan Albayrak ekonomistlerle bir araya geliyor

23.07.2018 - 10:05 | Son Güncelleme :
Bakan Albayrak ekonomistlerle bir araya geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın bugün İstanbul'da bazı ekonomist ve bankacılarla bir araya gelmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün bazı ekonomist ve bankacılarla biraraya gelmesi ekonomik gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Toplantıya davet edilen iki katılımcının verdiği bilgiye göre ilgili toplantı bugün saat 13.00'de İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşecek.

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