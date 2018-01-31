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Petrol fiyatları 68 dolar seviyesinde

31.01.2018 - 10:38

Brent petrolün varili, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerinin açıklanmasının ardından 68,13 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,30 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,92 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,30'luk artışla 68,13 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 64,10 dolardan alıcı buldu.

API'nin dün açıkladığı verilere göre, ABD'nin petrol stokları 3,2 milyon varil artışla toplam 475 milyon varile yükseldi. Analistler, orta vadeli Brent petrol piyasasında Asya bölgesinde varil fiyatlarının aşağı yönlü seyrettiğini kaydediyor.

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Ayrıca, Irak petrol yetkililerinin, Kerkük petrolünün İran'a sevkiyatının gelecek haftadan itibaren başlayacağını açıklaması ve ABD'de artan günlük üretim ve doların güçlenmesinin petrol fiyatlarının aşağı yönlü baskılanmasına neden olduğuna işaret ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,03 ile 68,12 dolar aralığının direnç, 67,85 ile 67,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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