Doları düşüren bakan yine konuştu

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Davos'ta yaptığı açıklamaların doları düşürmek amacıyla söylenmediğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, geçen hafta Davos’ya yaptığı "zayıf doların ABD ekonomisini ticaret üzerinden desteklediği" yönündeki açıklamasının doları düşürme amacı taşımadığını söyledi.

Mnuchin, "ABD’nin uzun vadeli çıkarları açısından kesinlikle doların güçlü olmasını destekliyorum. Müdahale etmediğimiz serbest bir kurumuz var. Kısa vadeli zayıflık bizim için endişe kaynağı değil" dedi.

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Salı günü ABD Bankacılık Komitesi’ne hitap eden Mnuchin, Davos’ta yaptığı açıklamaların son derece dengeli ve net olduğunu, yeni bir bilgi içermediğini ifade etti.

Mnuchin’in Çarşamba günü Davos’ta yaptığı konuşma sonrası dolarda düşüş hız kazanmış, ABD Hazine Bakanı daha sonra ilave açıklamalarla ifadelerini netleştirmeye çalışmıştı.