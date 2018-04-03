Petrol fiyatları 67 doların üzerinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,88 dolarla son iki haftanın en düşük seviyelerinden işlem görüyor.

Dün 69,47 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 69,92 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, akşamki düşüşün ardından bu sabah 67,53 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,53 artışla 67,88 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,19 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları ABD ve Çin kaynaklı olarak yaşanabilecek bir ticaret savaşı endişesi nedeniyle 2 dolardan fazla düştü. ABD'nin ticaret vergisi kararlarına karşılık Çin, ABD kaynaklı 128 farklı üründen alacağı vergileri yüzde 25 artırmıştı.

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Çin'den gelen ABD ile ilişkilerin daha fazla zarar görmemesi için ticaret görüşmeleri yapılması uyarısı ve yeni vergi oranlarının pazartesi gününden itibaren uygulanacağının açıklamasının ardından petrol fiyatlarında düşüş gerçekleşti.

Bu sabah geçen hafta ABD'den gelen petrol sondaj kulesi sayısındaki düşüşün süren etkisiyle sınırlı bir yükseliş göstererek 67,53 dolardan 67,88 dolara tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, son iki haftanın en düşük seviyelerinden işlem görüyor.

Öte yandan, dün Bahreyn ham petrol üretmeye başladığı 1932'den bu yana en büyük petrol sahasını keşfettiğini duyurmuştu. Brent petrolde teknik olarak 67,80 ile 67,93 dolar aralığının direnç, 67,54 ile 67,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.