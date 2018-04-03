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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 3 Nisan 2018 Çeyrek altın fiyatları )

03.04.2018 - 10:59
Altın fiyatlarında son durum!

Altının ons fiyatı gerilerken, gram altın 171,2 liradan, çeyrek altın ise 281 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 171,2 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,64 değer kazancıyla 171,3 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 171,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 281 lira, Cumhuriyet altını da 1.145 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN GERİLEDİ

Çin ve ABD arasında ticaret savaşı olacağına dair endişelerin yaşandığı bir ortamda küresel hisse senetlerindeki satış baskısı güvenli liman varlığı altını desteklemeye devam etse de, dün yüzde 1 yükseliş kaydeden altın fiyatları bugün geriledi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,338.51 dolara geriledi. Spot altın dün yüzde 1.3 artışla haftanın en büyük günlük kazanımını kaydetti.


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