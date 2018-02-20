Petrol fiyatları 65 doların üzerinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,47 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,88 dolardan güne başlayan ve en yüksek 65,88 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 65,55 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.22 itibarıyla yüzde 0,12'lik azalışla 65,47 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,20 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, doların toparlanması ve Asya piyasalarının tekrar dalgalanması nedeniyle petrol talebinde oluşan gerilemenin fiyatları tekrar baskılandığını kaydetti. Ayrıca hafta içinde Orta Doğu'daki jeopolitik hareketliliğin petrol fiyatları üzerinde etkili olacağı belirtiliyor.

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Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC'in üretim kısıntısı kotalarına uyma oranının ocak ayında yüzde 133'e ulaştığını ifade etti.

Geçen yıl bu oranın ortalama yüzde 107 seviyelerinde olduğuna işaret eden Barkindo, OPEC üyeleri, Rusya ve büyük petrol üreticisi ülkelerin haziran ayında bir toplantı yapacaklarını belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 65,53 ile 65,65 dolar aralığının direnç, 65,29 ile 65,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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