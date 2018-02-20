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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 20 Şubat 2018 Çeyrek altın fiyatları )

20.02.2018 - 09:05

Doların etkisiyle altın fiyatları gerilerken, altının ons fiyatı 1341 dolardan işlem gördü. Gram altın 162 liradan, çeyrek altın ise 266 liradan alıcı buldu.

Altın fiyatları doların geçen hafta gördüğü üç yılın dip seviyelerinden toparlanmaya başlamasıyla art arda üç gündür gerilerken, yatırımcılar ABD faiz artışı görünümüne ilişkin ipuçları için yarın akşam açıklanacak Fed'in son toplantı tutanaklarını bekliyorlar.

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Altının spot piyasadaki ons fiyatı  yüzde 0.4 düşüşle 1,341.20 dolara geriledi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 0,25 düşüşle 162,26 liradan işlem görürken; çeyrek altın yüzde 0,95 yükselişle 266 liradan, cumhuriyet altını ise 1095 liradan alıcı buldu.


Etiketler

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‹ Önceki Haber Dolar kuru 3.78 TL'nin üzerini gördü! İşte beklenti Dolar kuru 3.78 TL'nin üzerini gördü! İşte beklenti Sonraki Haber › Petrol fiyatları 65 doların üzerinde Petrol fiyatları 65 doların üzerinde
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