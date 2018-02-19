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Petrol fiyatları 65 doların üzerinde

19.02.2018 - 09:53

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 65,34 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 64,52 dolardan güne başlayan ve en yüksek 65,10 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,88 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,7'lik artışla 65,34 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,24 dolardan alıcı buldu. 

Uzmanlara göre, haftaya yükselişle başlayan petrol fiyatlarının temel destek noktaları, doların değer kaybetmesi, Asya borsaları başta olmak üzere piyasaların toparlanma eğilimi göstermesi ve jeopolitik gerilim noktalarındaki hareketlilik oldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Uzmanlar ayrıca, İsrail’in İran’a yönelik açıklamaları ve Suudi Arabistan’ın Saudi Aramco şirketinin halka arzı öncesi fiyat istikrarı için attığı adımların küresel anlamda petrol fiyatlarının desteklenmesine devam edebileceğine dikkati çekiyor. 

Brent petrolde teknik olarak 65,43 ile 65,56 dolar aralığının direnç, 65,17 ile 65,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


Etiketler

  • Brent petrol
  • ham petrol fiyatları
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