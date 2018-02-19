‹ Önceki Haber Arçelik kâr payı dağıtımı için teklif verdi Arçelik kâr payı dağıtımı için teklif verdi Sonraki Haber › Petrol fiyatları 65 doların üzerinde Petrol fiyatları 65 doların üzerinde

Dolar kuru ne kadar ? Güncel döviz fiyatları ( 19 Şubat 2018 dolar fiyatları)

19.02.2018 - 09:35 | Son Güncelleme :

Yeni haftaya 3.75 sınırında başlayan dolar kuru, yönünü yukarı çevirdi. Euro kuru ise 4.66 seviyelerinde hareket ediyor. Piyasalar yurtdışı gelişmelerini izlenecek.

Diplomatik gelişmelerin ABD ve Almanya ile son dönemde bozulan ilişkilerin tekrar düzelme yoluna girdiğine işaret etmesi ve dolarda küresel değer kaybı geçen hafta dolar/TL'yi 3.75 seviyesinin altına çekerken, kur yeniden yükselmeye başladı.

Cuma günü saat 16.30'da 3.7540/3.7557 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.7470/3.7500 başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 3.7629 seviyesini görürken, saat 12.12 itibarıyla 3.7610 seviyesinde bulunuyordu. Euro/TL 4.6659 seviyesinde hareket etti.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Önceki hafta ABD faizlerindeki hızlı yükseliş ve dolardaki değer kazancı ile piyasalarda küresel olarak satış baskısı gözlenirken, dolar/TL de 3.84 seviyesini aşmıştı. Geçen hafta ise piyasalarda başlayan normalleşme, dolarda değer kazancının durması ve diplomatik gelişmelerle dolar/TL kademeli olarak gerileyerek Cuma günü en düşük 3.7389 seviyesini gördü.

ABD piyasalarının kapalı olduğu bugün, veri gündeminin de yoğun olmaması nedeniyle piyasada nispeten sakin bir seyrin gözlenebileceği belirtiliyor.

DOLARDA BU SEVİYELER TAKİP EDİLECEK

AHL Forex notunda dolarda geçen haftanın son işlem gününde değer kazanımı gözlenirken TL'nin gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde en çok değer kazanan olduğu belirtilerek, "Tillerson ve Çavuşoğlu arasında gerçekleşen olumlu görüşmenin pozitif etkileri hissedildi. Bu gelişmeler ile beraber kurda geri çekilme meydana geldi. Dolar/TL'de 3.7430 kurun satışlarını derinleştireceği önemli bir geçiş noktası olarak izlenebilir. Bu seviyeden meydan gelecek dönüşlerde ise 3.77 direncini takip ediyoruz" denildi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.00, valörde son işlemde yüzde 11.97 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise ortalama bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 13.16, valörde son işlemde yüzde 13.10 seviyesindeydi. 


Etiketler

  • euro/dolar
  • dolar/TL
  • euro/TL
  • dolar fiyatları
‹ Önceki Haber Arçelik kâr payı dağıtımı için teklif verdi Arçelik kâr payı dağıtımı için teklif verdi Sonraki Haber › Petrol fiyatları 65 doların üzerinde Petrol fiyatları 65 doların üzerinde
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
115.882 Değişim: -0,54% Hacim : 6.217 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 115.457 19.02.2018 Yüksek 117.522
Açılış: 117.075
3,7573 Değişim: 0,28%
Düşük 3,7450 19.02.2018 Yüksek 3,7629
Açılış: 3,7468
4,6637 Değişim: 0,31%
Düşük 4,6454 19.02.2018 Yüksek 4,6735
Açılış: 4,6495
162,69 Değişim: 0,32%
Düşük 162,22 19.02.2018 Yüksek 163,02
Açılış: 162,22
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.