Dolar kuru ne kadar ? Güncel döviz fiyatları ( 19 Şubat 2018 dolar fiyatları)

Yeni haftaya 3.75 sınırında başlayan dolar kuru, yönünü yukarı çevirdi. Euro kuru ise 4.66 seviyelerinde hareket ediyor. Piyasalar yurtdışı gelişmelerini izlenecek.

Diplomatik gelişmelerin ABD ve Almanya ile son dönemde bozulan ilişkilerin tekrar düzelme yoluna girdiğine işaret etmesi ve dolarda küresel değer kaybı geçen hafta dolar/TL'yi 3.75 seviyesinin altına çekerken, kur yeniden yükselmeye başladı.

Cuma günü saat 16.30'da 3.7540/3.7557 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.7470/3.7500 başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 3.7629 seviyesini görürken, saat 12.12 itibarıyla 3.7610 seviyesinde bulunuyordu. Euro/TL 4.6659 seviyesinde hareket etti.

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Önceki hafta ABD faizlerindeki hızlı yükseliş ve dolardaki değer kazancı ile piyasalarda küresel olarak satış baskısı gözlenirken, dolar/TL de 3.84 seviyesini aşmıştı. Geçen hafta ise piyasalarda başlayan normalleşme, dolarda değer kazancının durması ve diplomatik gelişmelerle dolar/TL kademeli olarak gerileyerek Cuma günü en düşük 3.7389 seviyesini gördü.

ABD piyasalarının kapalı olduğu bugün, veri gündeminin de yoğun olmaması nedeniyle piyasada nispeten sakin bir seyrin gözlenebileceği belirtiliyor.

DOLARDA BU SEVİYELER TAKİP EDİLECEK

AHL Forex notunda dolarda geçen haftanın son işlem gününde değer kazanımı gözlenirken TL'nin gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde en çok değer kazanan olduğu belirtilerek, "Tillerson ve Çavuşoğlu arasında gerçekleşen olumlu görüşmenin pozitif etkileri hissedildi. Bu gelişmeler ile beraber kurda geri çekilme meydana geldi. Dolar/TL'de 3.7430 kurun satışlarını derinleştireceği önemli bir geçiş noktası olarak izlenebilir. Bu seviyeden meydan gelecek dönüşlerde ise 3.77 direncini takip ediyoruz" denildi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.00, valörde son işlemde yüzde 11.97 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise ortalama bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 13.16, valörde son işlemde yüzde 13.10 seviyesindeydi.

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