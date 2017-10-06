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Petrol fiyatları 57 dolar sınırında

06.10.2017 - 12:18 | Son Güncelleme : 06.10.2017 - 13:17

Brent petrolün varil fiyatı 56,94 dolar düzeyinde yatay seyrini sürdürüyor.

Brent petrolün varili, dün 55,75 dolardan güne başlayıp en yüksek 56,96 doları gördü. Bu sabah 56,97 dolardan açılan Brent petrol, saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,05 düşüşle 56,94 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 50,69 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Rusya'dan gelen olumlu açıklamaların küresel piyasalarda ham petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini belirtirken, jeopolitik risklerin sürmesinin fiyatlardaki bu artışa baskı uyguladığını kaydetti. 

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Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, dün Rus Enerji Haftası Forumu'nda yaptığı açıklamada, küresel piyasadaki mevcut petrol fiyatlarından memnun olduklarını belirterek, "Hedeflediklerimize ulaşmaya başladık. Piyasa da adım adım dengeleniyor." dedi. Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile varılan anlaşma doğrultusunda katılımcı 24 ülkenin üzerine düşeni yaptığını söyledi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih de aynı toplanıda, gelecek yıl ABD'den piyasaya daha fazla kaya petrolü girmesinin sorun oluşturmayacağını belirterek, "Rusya ve Suudi Arabistan arasında küresel petrol arzı konusunda yapılan anlaşmalar da piyasaların istikrara kavuşmasına yardımcı oldu." ifadesini kullandı.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 57,04 ile 57,13 dolar aralığının direnç, 56,86 ile 56,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor. 
 


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