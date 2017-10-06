ABD`de tarım dışı istihdam düştü

ABD`de tarım dışı istihdam Eylül`de 33 bin düştü.

ABD'de Eylül ayında tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı ve 2010 yılı Eylül ayından beri ilk kez düşüş gösterdi. Tarım dışı istihdamdaki düşüşte Harvey ve Irma kasırgalarının etkili olduğu belirtiliyor.

ABD Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tarım dışı istihdam 33 bin azaldı. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 80 bin artması yönündeydi.

İşsizlik oranı yüzde 4,4'den yüzde 4,2'ye geriledi. Piyasalarda beklenti oranın aynı kalacağı yönündeydi. İşsizlik oranı 2000 yılı Aralık'tan bu yana en düşük seviyesine geldi.