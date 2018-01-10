‹ Önceki Haber New York borsası rekorla kapandı New York borsası rekorla kapandı Sonraki Haber › Petkim'den 720 milyon dolarlık anlaşma Petkim'den 720 milyon dolarlık anlaşma

Petrol fiyatları 32 ayın zirvesinde!

10.01.2018 - 08:53 | Son Güncelleme : 10.01.2018 - 09:10

Londra Brent tipi petrolün varil fiyatı 32 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Uluslararası en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı 69 doların üzerine çıkarak 6 Mayıs 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Londra Brent tipi petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 artış göstererek yerel saatle 17.15'te (TSİ 01.15) 69,28 dolara kadar tırmandı ve 6 Mayıs 2015'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı.

##$HABER_1443256$##

ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da yüzde 2,8 değer kazanarak yerel saatle 16.45'te (TSİ 00.45) 63,47 dolara kadar yükseldi ve 9 Aralık 2014'ten beri en yüksek seviyesini gördü.

PETROL FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın üretim kesintisi anlaşmasının bu yılın sonuna kadar uzatılmasına işaret eden uzmanlar, bunun küresel petrol piyasasında arz fazlasını azaltarak petrol fiyatlarının yükselmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Öte yandan uzmanlar, ABD'nin ham petrol üretiminin yükselmeye devam etmesi durumunda fiyatlarda tekrar düşüş olabileceği uyarısında bulundu. Piyasalar yarın açıklanacak ABD'nin haftalık ham petrol stokları ve üretimindeki değişime odaklandı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

  • OPEC
  • Brent petrol
  • petrol fiyatları
‹ Önceki Haber New York borsası rekorla kapandı New York borsası rekorla kapandı Sonraki Haber › Petkim'den 720 milyon dolarlık anlaşma Petkim'den 720 milyon dolarlık anlaşma
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
113.589 Değişim: -1,25% Hacim : 7.161 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 112.884 10.01.2018 Yüksek 114.857
Açılış: 114.812
3,8004 Değişim: 0,87%
Düşük 3,7660 10.01.2018 Yüksek 3,8071
Açılış: 3,76745
4,5555 Değişim: 1,26%
Düşük 4,4960 10.01.2018 Yüksek 4,5706
Açılış: 4,49885
161,17 Değişim: 1,22%
Düşük 158,61 10.01.2018 Yüksek 162,11
Açılış: 159,24
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.