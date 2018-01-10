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Petkim'den 720 milyon dolarlık anlaşma

10.01.2018 - 09:40

Petkim, Rafineri Holding'in yüzde 30'unu 720 milyon dolara almak için anlaştı.

Petkim İzmir Aliağa'da inşa edilen petrokimya rafinerisinde pay sahibi Rafineri Holding AŞ'nin yüzde 30'unu Socar Türkiye Enerji'den 720 milyon dolara satın almak için anlaştı. Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre Rafineri Holding AŞ'de yüzde 30 pay, STAR olarak adlandırılan rafineride yüzde 18 dolaylı paya karşılık geliyor.

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Satışın gerekli izinlerin ardından 31 Mart 2019'da kapanması bekleniyor.

Hisse satın alma bedeli üç taksitte ödenecek. Buna göre ilk taksit hisse devir sözleşmesi imzalanması ile birlikte, ikinci ödeme STAR rafinerisinin devreye alınması için testlere başlandığında ve son ödeme hisselerin devir tarihinde yapılacak.


Etiketler

  • satın alma
  • Petkim
  • Rafineri Holding
  • hisse devir
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