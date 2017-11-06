‹ Önceki Haber Merkez Bankası'ndan döviz piyasasına yeni hamle Merkez Bankası'ndan döviz piyasasına yeni hamle Sonraki Haber › Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı

Petrol fiyatları 2 yılın zirvesinde

06.11.2017 - 11:09

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde Suudi Arabistan'da yaşanan gelişmelerin ardından 62,38 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, saat 09.52 itibarıyla yüzde 0,28 artışla 62,30 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 55,82 dolardan alıcı buldu. 

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki artışta, Suudi Arabistan'da yolsuzluk iddialarıyla bazı bakan ve prenslerin gözaltına alınması, başkent Riyad'a düzenlenen balistik füze saldırısı ve ABD'de petrol sondaj kulesi sayısındaki ani düşüşün etkili olduğunu kaydetti.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Cuma günü açıklanan Baker Hughes verilerine göre, ABD'de geçen hafta 8 sondaj kulesi kapatıldı. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı, Temmuz 2015'ten beri en yüksek seviyeyi gördü.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 62,42 ile 62,54 dolar aralığının direnç, 62,18 ile 62,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor. 


Etiketler

  • Brent petrol
  • ham petrol
  • sondaj kulesi
‹ Önceki Haber Merkez Bankası'ndan döviz piyasasına yeni hamle Merkez Bankası'ndan döviz piyasasına yeni hamle Sonraki Haber › Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
112.249 Değişim: 0,86% Hacim : 3.578 Mio.TL Son veri saati : 12:44
Düşük 111.767 06.11.2017 Yüksek 112.773
Açılış: 111.914
3,8612 Değişim: -0,69%
Düşük 3,8514 06.11.2017 Yüksek 3,8905
Açılış: 3,88805
4,4816 Değişim: -0,70%
Düşük 4,4656 06.11.2017 Yüksek 4,5205
Açılış: 4,513
157,76 Değişim: -0,63%
Düşük 157,31 06.11.2017 Yüksek 158,87
Açılış: 158,77
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.