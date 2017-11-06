Petrol fiyatları 2 yılın zirvesinde

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde Suudi Arabistan'da yaşanan gelişmelerin ardından 62,38 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, saat 09.52 itibarıyla yüzde 0,28 artışla 62,30 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 55,82 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki artışta, Suudi Arabistan'da yolsuzluk iddialarıyla bazı bakan ve prenslerin gözaltına alınması, başkent Riyad'a düzenlenen balistik füze saldırısı ve ABD'de petrol sondaj kulesi sayısındaki ani düşüşün etkili olduğunu kaydetti.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Cuma günü açıklanan Baker Hughes verilerine göre, ABD'de geçen hafta 8 sondaj kulesi kapatıldı. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı, Temmuz 2015'ten beri en yüksek seviyeyi gördü.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 62,42 ile 62,54 dolar aralığının direnç, 62,18 ile 62,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Etiketler