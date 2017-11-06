Fitch ve S&P'den Venezuella'ya şok

Fitch ve Standard and Poors, Venezuella`nın kredi notunu düşürdü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Standard and Poors(S&P), Venezuella'nın kredi notunu düşürdü. Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu 'CC'den 'C'ye çekildi.

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S&P, Ülkenin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunu 'Negatif' görünüm ile 'CCC-'den 'CC'ye çekti.

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