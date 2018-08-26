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Petrol fiyatları 1,5 ayın zirvesinde

26.08.2018 - 11:51
Petrol fiyatları 1,5 ayın zirvesinde

Petrol fiyatları yüzde 2'nin üzerinde yükselerek 11 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Uluslararası piyasada en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı dünü 74,73 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 2,2 artışla 76,40 dolara kadar tırmandı.

Böylece Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı 11 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da dünü 67,83 dolardan kapamasının ardından, bugün 69,31 dolara kadar yükseldi ve yüzde 2,2 artış kaydetti. Böylece, WTI tipi ham petrol de 8 Ağustos'tan bugüne kadar en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Dünyanın en büyük ham petrol tüketicisi olan ABD'de yaz sezonunda benzin ve motorin tüketiminin arttığına işaret eden uzmanlar, bunun talebi yükselterek petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.

Ayrıca, ABD'de petrol rafinerilerinin yıllık bakım döneminin yaklaştığına dikkati çeken uzmanlar, bunun da ilerleyen haftalarda arzda düşüş yaratarak fiyatların daha da yükselmesine neden olabileceğini vurguladı.


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