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Ünlü CEO'dan önemli açıklama

26.08.2018 - 11:57
Ünlü CEO'dan önemli açıklama

2018'in kariyerinin en kötü senesi olduğunu söyleyen ve son dönemde gündemde oldukça kötü haberlerle gündemde yer alan Elon Musk, gelen tepkilerin ardından yaptığı bir açıklamayla Tesla'nın borsada işlem görmeye devam edeceğini belirtti.

Tesla ve Elon Musk, son günlerde oldukça kötü bir dönemden geçiyor. Hem şirketin hem de bireysel olarak Elon Musk'ın kötü haberlerle gündemde yer tuttuğunu hepimiz biliyoruz ve tüm gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Son günlerde en çok konuşulan konu ise Musk'ın Tesla'yı özelleştireceğine dair yaptığı açıklamaydı. Musk bu açıklama yatırımcılardan büyük tepki almış ve haberi verirken uyuşturucu madde etkisi altında olduğu konusu da gündemi hayli meşgul etmişti.

Tüm tepkilerin ardından Musk'tan yeni bir açıklama geldi. Musk yaptığı açıklamada şirketin halka açık kalmasının daha mantıklı bir adım olacağı kararına vardığını belirtti. Musk'ın bu kararı almasının en büyük sebebinin, yatırımcılardan gelen geri dönüşler ve eleştiriler olduğu düşünülüyor ancak aynı zamanda Wall Street'ten gelen önerilerin de etkili olduğu söyleniyor.

Musk açıklamasında "Tesla hisselerini ellerinde bulunduran yatırımcıların birçoğunun, şirketin halka açık olarak kalmasının daha iyi bir yol olduğuna inandıkları görülüyor" ifadelerine yer verdi.


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