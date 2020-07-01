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Petrol fiyatı yükseldi

01.07.2020 - 09:53
Petrol fiyatı yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 41,61 dolardan işlem görüyor.

Dün 41,62 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 41,61 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,63 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaklaşık 8,1 milyon varillik düşüş gerçekleşti. Söz konusu düşüş, ABD'de petrol talebinin artışa geçtiği sinyalini verirken, ham petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.

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Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski ve Libya'nın yeniden petrol ihracatına başlamak için hazırlık yapması fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 41,79 ile 42,04 dolar aralığının direnç, 41,54 ile 41,29 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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