ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den 'kriz kredileri' mesajı | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, "Kriz kredileri restoranları, otelleri desteklemeye yeniden odaklanabilir" açıklamasında bulundu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, küçük işletmelere yönelik 140 milyar dolara kadar kredinin koronavirüs salgınından en çok etkilenen restoranları, otelleri ve benzer sektörleri desteklemek için yeniden düzenlenebileceğini açıkladı.

660 milyar dolarlık Maaş Koruma Programı kapsamında yetkilendirilen bu fonların, Salı günü sona ermesi bekleniyor. Küçük İşletmeler İdaresi Salı günü itibariyle, geri ödenmesi kreditörlerce talep edilmeyecek krediler için başvuru almayı bırakacak.

Ancak Mnuchin, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin fonları koronavirüsün yayılmasıyla mücadele etmek için alınan sosyal mesafe önlemlerinden en çok etkilenen oteller, restoranlar ve diğer işletmeler için yeniden düzenlenmesini desteklerini söyledi.

Mnuchin Kongre tarafından işletmelere ve bireylere yardımcı olmak için ayrılan yaklaşık 3 trilyon dolar da dahil olmak üzere ABD'nin koronavirüs krizinde aldığı mali ve finansal önlemler hakkında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile birlikte ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşma yaptı.

Powell pazartesi günü yayınlanan konuşma metninde, ekonomik toparlanmanın beklenenden daha erken başladığını, ancak üretim ve istihdamın kriz öncesi seviyelerin çok altında olduğunu kaydetmişti.

Powell, insanlar dışarı çıkıp kendilerini güvende hissedene kadar tam bir toparlanmanın mümkün olmadığını tekrarladı.

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