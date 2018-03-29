Petrol fiyatı 69 dolar sınırında

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,91 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,69 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 70,23 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 68,96 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,07 azalarak 68,91 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 64,64 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi dün, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,6 milyon varil (yüzde 0,4) artışla 429,9 milyon varile ulaştığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 0,3 milyon varil azalması yönündeydi.

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Uzmanlar, ABD petrol stoklarının artması ve dolar endeksinin güçlenmesinin ham petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti. Ayrıca Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol kesintisi anlaşmasının gelecek 10-15 yıla yayılması konusunu değerlendirdiği kaydediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,00 ile 69,10 dolar aralığının direnç, 68,80 ile 68,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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