Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 29 Mart dolar fiyatları )

Beklentilerin üzerinde gelen büyüme rakamları sonrası kademeli olarak gerileyen dolar kuru, 3.97 TL'nin altını gördü. Euro kuru ise 4.89 seviyesinde hareket ediyor.

Türkiye'nin 2017 yılına ilişkin büyüme verisinin beklentileri aşmasının ardından düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, 3.97 TL'nin altına geriledi. Güne 4.0003/4.0040 seviyesinden başlayan dolar/TL, gün içerisinde en yüksek 4.0162 TL seviyesini görürken; en düşük 3.9654 TL'ye geriledi. Dolar kuru saat 15.27 itibarıyla 3.9667 TL seviyesindeyken, Euro/TL 4.8929 seviyesinde hareket etti. Euro/dolar paritesi ise 1.2315 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye ekonomisinde geçen yılki aşırı ısınma sonucunda oluşan yüksek enflasyon ve cari açık gibi makro dengesizliklerin fon akışına duyarlı Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olmaya devam edeceğini belirten analistler, bu çerçevede Türkiye'nin en kırılgan gelişmekte olan ülke ekonomileri arasında olmaya ve TL'nin değer kaybetmeye devam edeceğini belirtiyor.

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GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Gelişmekte olan ülke paralarında algı olumsuz ve ayrışmada da ilk sırayı TL almaktadır. Küresel risk iştahı, ABD teknoloji sektöründeki satışlar ve ABD/Çin arasındaki ticaret savaşı haber akışının kötüleşmesinden dolayı düşük. Ayrışmalar bu dönemde iyice netleşti, bu bakımdan dolar endeksi de her ne kadar yukarı gitmese de gelişen ülke kurları üzerindeki olumsuz algı biraz daha net bir duruma gelmiştir. İç faktörler de elbette geniş resimde fiyatlamaların içinde var, Trump’ın başlattığı ticaret savaşları da şu anda fon yöneticilerinin düşük risk iştahında TL ve gelişen ülke kurlarına temkinli yaklaşmasına neden oluyor" dedi.

Erkan teknik olarak ise şöyle değerlendirdi: "Dolar/TL kuruna yönelik kısa vadeli beklentiyi değerlendirdiğimizde, yükseliş trendinin güncel alt noktasını ve kanal kesişim bölgesini temsil eden 3,97 destek noktası üzerinde pozitif seyrin ön planda yer aldığını söyleyebiliriz. Dolar/TL kuru, 3,97 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışını haftalık grafikte üzerinde durduğumuz 4,02 ve son zirve 4,0350 seviyelerine doğru taşımak/yaklaştırmak isteyebilir."

TÜRKİYE BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

Türkiye ekonomisi 2017’nin dördüncü çeyreğinde yüzde 7.3, yılın tamamında ise yüzde 7.4 büyüyerek beklentilerin üzerinde performans gerçekleştirdi. Beklentiler, dördüncü çeyrekte yüzde 7, yılın tümünde ise yüzde 7.2 büyüme gerçekleşmesi şeklindeydi.

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