‹ Önceki Haber Fed sonrası dolar güne nasıl başladı? Fed sonrası dolar güne nasıl başladı? Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Petrol fiyatı 68,97 dolar seviyesinde

01.02.2018 - 09:54

Brent petrolün varili, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerinin açıklanmasının ardından 68,97 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,92 dolardan güne başlayan ve en yüksek 69,97 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 68,91 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.16 itibarıyla yüzde 0,08'lik artışla 68,97 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 64,82 dolardan alıcı buldu.

EIA'nın dün açıklanan verilerine göre, ABD'nin günlük ham petrol üretimi 20-26 Ocak'ta bir önceki haftaya göre, ortalama 41 bin varil artışla 9,92 milyon varile yükseldi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) en güncel verilerinin yer aldığı ocak ayı Petrol Piyasası Raporu'na göre ise Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimi aralık ayında günlük ortalama 9,92 milyon varil olmuştu. Bu sonuçla, dünyanın en büyük üçüncü ham petrol üreticisi olan ABD, Suudi Arabistan'ın günlük ham petrol üretim seviyesini yakaladı.

Analistler, ABD'deki üretim artışına rağmen, OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin üretimi kısma kararına bağlı kalmalarının fiyatların çok fazla aşağı yönlü hareketini engellediğini kaydetti. 
Brent petrolde teknik olarak 69,09 ile 69,17 dolar aralığının direnç, 68,92 ile 69,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


‹ Önceki Haber Fed sonrası dolar güne nasıl başladı? Fed sonrası dolar güne nasıl başladı? Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
120.425 Değişim: 0,75% Hacim : 3.770 Mio.TL Son veri saati : 14:46
Düşük 119.952 01.02.2018 Yüksek 120.894
Açılış: 120.016
3,7573 Değişim: 0,02%
Düşük 3,7520 01.02.2018 Yüksek 3,7723
Açılış: 3,7566
4,6741 Değişim: 0,19%
Düşük 4,6584 01.02.2018 Yüksek 4,6826
Açılış: 4,66525
161,66 Değişim: -0,55%
Düşük 161,60 01.02.2018 Yüksek 162,76
Açılış: 162,54
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.