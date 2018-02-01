Petrol fiyatı 68,97 dolar seviyesinde

Brent petrolün varili, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerinin açıklanmasının ardından 68,97 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,92 dolardan güne başlayan ve en yüksek 69,97 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 68,91 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.16 itibarıyla yüzde 0,08'lik artışla 68,97 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 64,82 dolardan alıcı buldu.

EIA'nın dün açıklanan verilerine göre, ABD'nin günlük ham petrol üretimi 20-26 Ocak'ta bir önceki haftaya göre, ortalama 41 bin varil artışla 9,92 milyon varile yükseldi.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) en güncel verilerinin yer aldığı ocak ayı Petrol Piyasası Raporu'na göre ise Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimi aralık ayında günlük ortalama 9,92 milyon varil olmuştu. Bu sonuçla, dünyanın en büyük üçüncü ham petrol üreticisi olan ABD, Suudi Arabistan'ın günlük ham petrol üretim seviyesini yakaladı.

Analistler, ABD'deki üretim artışına rağmen, OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin üretimi kısma kararına bağlı kalmalarının fiyatların çok fazla aşağı yönlü hareketini engellediğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 69,09 ile 69,17 dolar aralığının direnç, 68,92 ile 69,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.