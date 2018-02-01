Dolar ne kadar? ( 1 Şubat dolar fiyatları )

Fed sonrası dolar kuru 3.75 seviyesindeki seyrini sürdürürken, veri gündemi ve küresel piyasalar izleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kısa vadeli faizleri sabit tuttuğu toplantısının piyasalarda büyük bir yön değişimi yaratmaması sonrası dolar/TL güne 3.75 civarında yatay başladı.

ABD faizlerindeki ve dolar endeksindeki dalgalanmaları yansıtarak yılbaşından bugüne 3.72-3.85 bandında dalgalanan dolar kuru, güne 3.7540/3.7562 seviyesinden başladı. Aynı saatte sepet bazında TL 4.2087/4.2103; euro/TL 4.6634/4.6656 seviyesindeydi.

Bankacılar Fed sonrası ABD'de açıklanacak ve dolara yön verme ihtimali olan verilere odaklanılacağını söylediler.

##$HABER_1443699$##

DOLAR ENDEKSİNDE SEYİR YATAY

Dolar endeksi geçen hafta gördüğü üç yılın dip seviyesinden toparlandıktan sonra 89.127 ile yatay seyrediyor.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri yüzde 2.754 ile Nisan 2014'den bu yana en yüksek seviyesinden sınırlı aşağıdaki 2.7250 civarında seyrediyor.

Bankacılar ABD faizleri ve dolar başta olmak üzere küresel gelişmelerin TL üzerinde belirleyici olmayı sürdüreceğini, bunun yanında jeopolitik gelişmelerin de yakından izleneceğini belirtiyorlar.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 11.87, valörde son işlemde yüzde 11.71 seviyesindeydi. Gösterge iki yıllık tahvilde dün ortalama bileşik faiz yüzde 13.27, valörde son işlem yüzde 13.11 seviyesindeydi.