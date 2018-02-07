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Petrol fiyatı 67 doların üzerinde

07.02.2018 - 10:21

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerinin açıklanmasının ardından 67,37 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Dün 67,06 dolardan güne başlayan ve en yüksek 67,57 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,18 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.18 itibarıyla yüzde 0,28 artarak 67,37 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,84 dolardan alıcı buldu. 

API'nin dün açıkladığı verilere göre, ABD'nin petrol stokları 1,1 milyon varil düşüşle 418,4 milyon varile geriledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatları tahminlerini yükseltti. EIA'nın Şubat 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporunda, uluslararası en geçerli olan Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl ortalama 62 dolar seviyesinde olmasının beklendiği belirtildi. Raporda, ABD'nin WTI türü ham petrolünün de ortalama fiyatının bu yıl 58 dolar seviyesinde olmasının öngörüldüğü ifade edildi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

EIA ayrıca, ABD'nin petrol üretiminin 2018 yılının sonuna doğru günlük 11 milyon varilin üzerine çıkacağını tahmin ediyor. EIA daha önceki öngörüsü, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde ABD'nin günlük üretimin 11,04 milyonu bulacağı yönündeydi. Ülkenin Kasım ayındaki petrol üretimi 1970 yılından bu yana ilk defa günlük 10 milyon varilin üzerine çıkarak tüm zamanların rekor seviyelerine ulaşmıştı.

Uzmanlar, küresel finans piyasalarının toparlanmaya başlamasıyla petrol fiyatlarının da yönünü yukarıya çevirdiğini, ancak ABD’nin artan petrol üretiminin fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 67,43 ile 67,55 dolar aralığının direnç, 67,25 ile 67,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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