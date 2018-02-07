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18 şirkete 3,53 milyon lira ceza

07.02.2018 - 10:18

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 18 akaryakıt şirketine toplam 3 milyon 532 bin 737 lira ceza verildi.

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, dağıtıcı harici akaryakıt ikmalinde bulunulması, lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi, dağıtım sistemi kullanım anlaşması kapsamındaki eksik teminatı tamamlama yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, istasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmaması, dağıtıcı lisansı sahibi olarak bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, otomasyon sistemi doğru ve sağlıklı çalışmayan tank ve pompaların akaryakıt ikmal faaliyetine konu edilmesi, sonlandırılan bayilik sözleşmesinin mevzuatta belirtilen bir aylık süre içerisinde kuruma bildirilmemesi, istasyonda dağıtıcı firmanın kurumsal kimlik işaretlerinin bulunmaması ve pompa satış fiyatının ilan edilen fiyattan yüksek olduğunun belirlenmesi gibi nedenlerle 18 akaryakıt şirketine toplam 3 milyon 532 bin 737 liralık ceza uygulandı.

EPDK, benzer sebeplerle 5 şirketten de yazılı savunma istedi.

Bu arada, Elektrik Mühendisleri Odasının 2018 yılında uygulanacak en az mühendislik ücret bedellerini belirleyen "En Az Ücretlerin Uygulama Esasları"na ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 


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