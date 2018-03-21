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Petrol fiyatı 67 dolar seviyesinde

21.03.2018 - 09:58

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,56 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,12 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 67,78 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah düne göre 1 doların üzerinde artışla 67,53 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.37 itibarıyla 67,56 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,66 dolardan alıcı buldu. 

İki hafta sürmesi planlanan ABD gezisine dün İran nükleer anlaşmasını eleştirerek başlayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ortadoğu'da olası bir nükleer silahlanma yarışına dair endişeleri artırdı. Küresel piyasada petrol fiyatları, Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerginliğin artabileceği beklentisiyle son 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Brent petrolde teknik olarak 67,57 ile 67,65 dolar aralığının direnç, 67,41 ile 67,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


Etiketler

  • Brent petrol
  • varil
  • İran nükleer anlaşması
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