G20'de gündem ticaret savaşları

G20'de toplantılarında ana gündem ABD'nin korumacı politikaları olurken, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump'ın ticaret savaşından korkmadığını ancak böyle bir niyeti olmadığını söyledi.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, G20 üyesi ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının Buenos Aires'teki toplantılarında dile getirilen en büyüm endişenin bir global ticaret savaşı olduğunu söyledi.

Scholz, katılımcıların büyük çoğunluğunun ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına gümrük tarifeleri planını ile birlikte artan korumacılık konusunda endişelerini dile getirdiklerini etti.

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Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile Washington'daki temaslarının olumlu geçtiği, bir anlaşmanın mümkün olabileceğini söyledi.

"TRUMP, TİCARET SAVAŞI HEDEFLEMİYOR"

Diğer taraftan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD'nin gümrük tarifesi adımlarının korumacılıkla alakalı olmadığını, bu adımların adil olmayan ticaret uygulamalarına karşı Amerikan çıkarlarını korumak olduğunu söyledi.

G20 toplantılarının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mnuchin, ABD Başkanı Trump'ın bir ticaret savaşından korkmadığını, ancak bir ticaret savaşı çıkarmanın Trump yönetiminin hedefi olmadığını da vurguladı.

"ABD'nin çıkarlarını, çift taraflı serbest ve adil ticareti savunmak için harekete geçmeye hazır olmamız gerekli" diye konuşan Mnuchin, diğer ülkelerin ABD'nin tarifelerine karşılık vermeleri riski bulunduğunu da belirtti.

Mnuchin konuşmasında, çelik ve alüminyum tarifelerinin G20 müzakerelerinin küçük bir bölümün oluşturduğunu da kaydetti.

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